Yeni Atamalar: 4 Bin 36 Hakim ve Savcı Görev Yerini Değiştirdi

Yeni Atamalar: 4 Bin 36 Hakim ve Savcı Görev Yerini Değiştirdi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi çerçevesinde toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi. Yeni atamalarla birlikte 24 ilin başsavcısı da değişti.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ne göre; adli yargıda 3 bin 698 hakim ve savcı ile idari yargıda 338 hakim ve savcı olmak üzere toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.

HSK tarafından hazırlanan 2025 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında; adli yargıda 3 bin 698 hakim ve savcı ile idari yargıda görev yapan 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti. Kararnameye göre; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanırken; yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı görevlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ceyhun Ceylan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Çınar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na; Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Gümüş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Kararname ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2025 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden; hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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