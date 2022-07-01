Yeni Asgari Ücretin Hemen Uygulanmasını Sağlayacak Değişiklik Yapıldı

MANSUR ÇELİK

Bugün açıklanması beklenen yeni asgari ücretin bir ay beklenmeden hemen bugün yürürlüğe girebilmesini sağlayacak yönetmelik değişikliği yapıldı.

NATO Zirvesinden dönmesinin ardından yeni asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün İstanbul'da açıklanması bekleniyor. Ankara'da iki gündür yapılan komisyon toplantısının sonuncusunun bugün yapılacağı ve belirlenen meblağın Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtiliyor.

Komisyon geçmişte sadece Aralık ayında gelecek yılın ücretin belirlediği için yeni miktarlar ocak ayından itibaren yürürlüğe giriyordu. Bugün belirlenecek ücretin hemen uygulanabilmesi için yönetmeliğin değişmesi gerekiyordu. Asgari Ücret Yönetmeliğinde komisyonun belirlediği yeni ücretin, izleyen ayın birinci günü değil hemen yürürlüğe girebilmesi amacıyla değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan değişiklikle; "Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" düzenlemesi getirildi.

Böylece bugün belirlenmesi halinde yeni asgari ücretin Resmi Gazete'nin bugün, 1 Temmuz 2022 tarihli mükerrer sayısında yayınlanarak, aynı gün yürürlüğe girmesi mümkün hale geldi.

ANKA / Güncel