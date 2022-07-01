Yeni asgari ücretin detayları belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
 - Güncelleme:
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı.

2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklamasının ardından asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı.

Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.

Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.

Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.

"2022'de asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibarıyla ek yüzde 30'luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 Türk lirasına çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Hayırlı olsun."

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title