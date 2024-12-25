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Yeni Asgari Ücret Açıklandı: 22 Bin 104 TL

Yeni Asgari Ücret Açıklandı: 22 Bin 104 TL
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı. Bu rakam, 2002 yılındaki asgari ücretin alım gücü ile kıyaslandığında 4 çeyrek altına tekabül ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin enflasyon oranlarıyla uyumlu olacağını belirtmişti.

(ANKARA)- AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari ücret ile 6 çeyrek altın alınabilirken, 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak açıklanan yeni asgari ücret ile 4 çeyrek altın alınabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyon öngörüsünün yüzde 45 olduğunu belirtmesine ve asgari ücretin de bu oranın üzerinde olacağını söylemesine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevcutta 17 bin 2 TL olan net asgari ücrete yüzde 30'luk zam getirildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevcutta 17 bin 2 TL olan net asgari ücrete yüzde 30'luk zam getirilerek 22 bin 104 TL olarak açıkladı. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret şu sıralar 35,18 liradan işlem gören dolar kuru bazında 628 dolara tekabül ediyor. Işıkhan, her bir asgari ücretli için verilen asgari ücret desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkardılığını duyurdu.

Bakan Şimşek yüzde 45'in üzerinde olacak demişti, Bakan Işıkhan yüzde 30 açıkladı

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşüldüğü sırada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonunun muhtemelen yüzde 45 olacağını ve asgari ücretin bu oranın altında kalmacağını belirterek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" demişti. Ancak Şimşek'in açıklamalarına rağmen yeni asgari ücrete yalnızca yüzde 30 zam yapıldı.

Yeni asgari ücret ile 4 çeyrek altın satın alınabiliyor

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret ile 6,4 çeyrek altın alınabilirken yeni açıklanan asgari ücret ile bu sayı 4,49'a düştü. Bu hesapla yeni açıklanan asgari ücret ile 4 çeyrek altın alınabilirken yaklaşık 384 lira da bakiye kalıyor.

İşverene maliyeti 30.553,82 TL

1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak yeni asgari ücretin işverene maliyeti de kamuoyunun gündeminde. 22 bin 104 TL olarak açıklanan net asgari ücretin brüt hali 26.003,25 TL. Brüt asgari ücrete yüzde 15,5'luk 4.030,51 TL SGK primi ve yüzde 2'lik 520,06 TL işsizlik sigortası primi eklendiğinde asgari ücretli bir kişinin iş verene maliyeti 30.553,82 TL.

Kaynak: ANKA / Güncel
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