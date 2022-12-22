Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni asgari ücret 8 bin 500 TL oldu

Güncel Haberler

Yeni asgari ücret 8 bin 500 TL oldu

Merakla beklenen yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Merakla beklenen yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, çalışanlara ödenecek en düşük maaşın 8 bin 500 TL olacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti net 8 bin 500 TL olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında işveren kesiminden temsilci bulunurken, çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ'ten katılım olmadı. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.
title