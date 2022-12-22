Yeni asgari ücret 8 bin 500 TL oldu
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Merakla beklenen yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
Merakla beklenen yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, çalışanlara ödenecek en düşük maaşın 8 bin 500 TL olacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti net 8 bin 500 TL olarak açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında işveren kesiminden temsilci bulunurken, çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ'ten katılım olmadı. Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Deutsche Welle / Güncel