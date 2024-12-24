Yeni Asgari Ücret 22 Bin 104 TL Olarak Belirlendi

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olarak yeni asgari ücret 22 bin 104 TL oldu" dedi.

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 20.30'da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararı aldı.

Bakan Vedat Işıkhan, toplantının hemen başında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Işıkhan, işveren desteğinin ise 700 liradan bin liraya çıktığını açıkladı.

Işıkhan, özetle şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde şekillenen Türkiye vizyonu doğrultusunda toplumsal refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Ülkemiz küresel ve bölgesel sorunların afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikaları ile ekonomik istikrarını sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Önceki yıla göre yüzde 30 oranında zam yapmış olduk. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olarak yeni asgari ücret 22 bin 104 lira oldu."