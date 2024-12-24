Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

Yeni Asgari Ücret 22 Bin 104 TL Olarak Belirlendi

Yeni Asgari Ücret 22 Bin 104 TL Olarak Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı. Açıklamada, işveren desteğinin de artacağı belirtildi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olarak yeni asgari ücret 22 bin 104 TL oldu" dedi.

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 20.30'da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararı aldı.

Bakan Vedat Işıkhan, toplantının hemen başında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Işıkhan, işveren desteğinin ise 700 liradan bin liraya çıktığını açıkladı.

Işıkhan, özetle şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde şekillenen Türkiye vizyonu doğrultusunda toplumsal refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Ülkemiz küresel ve bölgesel sorunların afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikaları ile ekonomik istikrarını sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Önceki yıla göre yüzde 30 oranında zam yapmış olduk. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olarak yeni asgari ücret 22 bin 104 lira oldu."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
img

Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama
img

Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
TÜRK-İŞ masadan kalktı: Komisyonun son toplantısına katılmadı
Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı
Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi
Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi

Son Dakika Haberleri

2025 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu? Antalya deprem mi oldu 24 Aralık Salı? 2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu? İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025? Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025? Uşak okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Uşak Valiliği)? Kütahya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Kütahya Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Denizli Valiliği)? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, yüzde kaç arttı? (%) Manisa okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Manisa Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.