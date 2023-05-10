Yeni Araştırma, Tarih Öncesinde Çin'den Amerika'ya Göçler Yapıldığını Gösteriyor

LOS ANGELES, 9 Mayıs (Xinhua) -- Yeni bir genetik araştırması, Amerika kıtasına gelen ilk insanlardan bir kısmının, ilki son buzul çağında, ikincisi ise hemen sonraki dönemde olmak üzere iki farklı göçle Çin'den geldiğini gösteriyor.

LOS ANGELES, 9 Mayıs (Xinhua) -- Yeni bir genetik araştırması, Amerika kıtasına gelen ilk insanlardan bir kısmının, ilki son buzul çağında, ikincisi ise hemen sonraki dönemde olmak üzere iki farklı göçle Çin'den geldiğini gösteriyor.

Çin Bilimler Akademisi'nden (CAS) bir araştırma ekibi, Çin'in kuzey kıyılarından Amerika kıtasına kadar uzanan dişi soy bağlarının izini sürmek için mitokondriyal DNA kullandı.

Salı günü Cell Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre ekip, güncel ve eski mitokondriyal DNA'ları eşleyerek en az iki göçle ilgili kanıt buldu.

Araştırmacılar, Avrasya genelinde 100.000'den fazlası günümüze, 15.000'den fazlası da eskiye ait DNA örneklerini taradı. Tarama sonucunda günümüzde yaşayan 216, eskiden yaşamış olan 39 bireyin bu ender soydan geldiği tespit edildi.

Araştırmacılar bu bireylerin her birinin akümüle mutasyonlarını, coğrafi konumlarını ve karbon tarihleme yöntemiyle yaşlarını karşılaştırarak, soyun dallanma yolunu takip etmeyi başardı.

Çin Bilimler Akademisi'nde moleküler antropolog olarak görev yapan ve araştırmanın ilk yazarı olan Li Yuchun, "Yerli Amerikalıların Asyalı kökeni eskiden anlatıldığından daha karmaşık" dedi.

Li "Sibirya, Avustralya-Melanezya ve Güneydoğu Asya için daha önce açıklanan soy kaynaklarına ek olarak, Çin'in kuzeyindeki kıyıların da yerli Amerikalıların gen havuzuna katkıda bulunduğunu gösterdik" dedi.