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Yeni Araştırma: Gençler Bekar Olmaktan Memnun

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Almanya'da yapılan bir araştırma, 2000'lerin başında doğan gençlerin kendilerinden 10 yıl önce doğanlara kıyasla bekar olmaktan daha memnun olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, romantik ilişkilere bakış açısını inceleyerek bekarlık durumundan memnuniyeti değerlendirdi.

Yeni yapılan bir araştırma, 2000'lerin başında doğan gençlerin kendilerinden 10 yıl önce doğanlara kıyasla bekar olmaktan daha memnun olduğunu ortaya koydu.

Almanya'daki Mainz Johannes-Gutenberg Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırmaya göre, uzmanlar, ülkede 2008'den bu yana romantik ilişkileri ve aile dinamiklerini inceleyen bir araştırma grubunun verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, 2008-2021 döneminde kurumun yıllık yaptığı ve yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı anketlerin sonuçlarını inceledi.

Farklı yaş gruplarına odaklanan araştırmacılar, bu sayede 1970 ile 2000'li yılların başına denk gelen dönemde doğanların, romantik ilişkilere bakış açısını kıyasladı.

Araştırmacılar, 2001-2003 yıllarında doğan gençlerin, 1991-1993 yıllarında doğanlara kıyasla bekar olmaktan "önemli ölçüde memnun olduğunu" tespit etti.

Araştırmanın Başyazarı Psikolog Dr. Tita Gonzalez Aviles, yaptığı açıklamada, özellikle Batı ülkelerinde bekarlığın eskiye göre sosyal açıdan daha kabul edilebilir bir duruma döndüğünü belirtti.

Aviles, "bugünkü gençlerin hayatlarını bireysel yaşamaya daha fazla değer verdiğini" ifade ederek bu nedenle bekar olmaktan memnun olabileceklerine işaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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