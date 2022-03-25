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Yeni Anti Balistik Füze Sistemi Polonya'da

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Polonya ziyareti sırasında ülkeye yeni anti balistik füze sistemi gönderileceğini açıklamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Polonya ziyareti sırasında ülkeye yeni anti balistik füze sistemi gönderileceğini açıklamıştı. Harris'in bahsettiği sistem Polonya'ya ulaştı ve ülkenin güneybatısında, Ukrayna sınırından yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir bölgeye yerleştirildi

DailyMotion.com / Güncel

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