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Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreni 19 Eylül'de

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temel atma töreninin 19 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Modern yapısıyla Türkiye'de yargı hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatacak olan adalet sarayı, çevre dostu teknolojileri ve yatay mimarisi ile dikkat çekiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Ankara Adalet Sarayının temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayının modern yapısı ve çevre dostu teknolojileriyle Türkiye'de yargı hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını açacağını dile getirdi.

Projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan Ankara Adalet Sarayı için 19 Eylül Perşembe günü temel atma töreni düzenleneceğini belirten Tunç, 3 yılda tamamlanması planlanan projenin Ankara'daki yargı hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkentteki yargı hizmetlerinin 6 ayrı binada sürdürüldüğünü anımsatan Tunç, "Yenimahalle'de inşa edilecek adalet sarayımızla yargı hizmetlerimiz daha kaliteli ve etkin bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yatay mimariyle inşa edilecek

Adalet Bakanı Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayının 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olacağını, yüksek katlı bloklar yerine yatay mimariyle inşa edileceğini bildirdi.

Yeni adliyede doğal havalandırma ve aydınlatmadan üst düzeyde faydalanılacağını ifade eden Tunç, "Çatılarda tasarlanan güneş panelleri ile yenilenebilir enerjiyi kullanacak yeni adalet sarayımız yeşil bina olarak tasarlanmıştır." bilgisini verdi.

Ankara Adalet Sarayının modern teknoloji ve çevre dostu uygulamalarla donatılacağını aktaran Tunç, "Bu yeni yapı, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yatay mimari anlayışı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması, hem sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak hem de vatandaşlarımıza ferah ve konforlu bir adalet hizmeti sunacaktır." ifadelerini kullandı.

588 duruşma salonu bulunacak

Yeni Ankara Adalet Sarayında 1382 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonu yer alacak.

Temel atma törenine Adalet Bakanı Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

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