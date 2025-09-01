Yeni Adli Yıl Törenleri Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te Yapıldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Adıgüzel, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Başsavcısı Mehmet Badem, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman ve Baro Başkanı Bülent Duran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, daire başkanları, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Adliye binasında devam eden resepsiyona Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sait Doğan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve davetliler iştirak etti.

Katılımcılar, hükümlüler tarafından hazırlanan filografi ve yağlı boya eserlerin yer aldığı "Umudu Sanata Dönüştürüyoruz" Sergisi'ni gezdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da adli yıl açılışı dolayısıyla GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meslekte 30 yılını dolduran personele plaket verildi. Programda denetimli serbestlik yükümlülerince yapılan el sanatları ve çeşitli ürünler sergilendi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adalet Komisyonu Başkanı Muttalip Yakar, Baro Başkanı Abdullah Öncel ile çok sayıda hakim ve savcı katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yeni adli yıl dolayısıyla kokteyl düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, adliyedeki programda deprem sürecinde yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

Tiryaki, "Deprem sürecinde 13 bin 284 soruşturma dosyasının kaydı yapıldı. Bunların 773'üne takipsizlik kararı verdik, 497'sine iddianame düzenledik. Ölüm ve yaralanmaya ilişkin 298 dosyada iddianame tanzim ettik. 12 bin 14 dosya ise birleştirme kararlarıyla sonuçlandırıldı. Deprem soruşturma dosyalarını en erken bitiren il olarak süreci tamamladık." dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken ve Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır da teşekkür konuşması yaptı.

Kilis

Kilis'te de adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, 2025-2026 adli yılına yeni heyecan, azim ve kararlılıkla girdiklerini ifade etti.

Başsavcı Kaya, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını en temel ilke kabul ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünü en güçlü şekilde korumayı görev biliyoruz. Yeni adli yıl, hukukun üstünlüğüne olan inancımızı pekiştirmek ve adalet hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek için bizlere yeni bir başlangıç fırsatı sunmaktadır. Bu vesileyle yeni adli yılın yargı camiamıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Törende Vali Tahir Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz ve Baro Başkanı Mehmet Taşcı da konuşma yaptı.