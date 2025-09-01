Yeni Adli Yıl Törenleri Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Kutlandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

Antalya Adliyesinin bahçesindeki törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Orhan Özdemir, Antalya BAM Başsavcı Vekili Mustafa Şeran, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Başsavcı Kahveci, konuşmasında adaletin toplumsal barışın, devletin varlığının ve milletin huzurunun en güçlü dayanağı olduğunu söyledi.

Yargı teşkilatının en büyük görevinin vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini korumak, hukuk devletini güçlendirmek ve topluma güven vermek olduğunu belirten Kahveci, "Geçmiş adli yılda Antalya Yargı Teşkilatı olarak çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Artan iş yüküne rağmen vatandaşlarımızın adalet temennisine, bu yöndeki hizmetlerimize en kısa sürede, en verimli şekilde karşılık vermeye çalıştık. Bu yönde emek sarf eden tüm meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Kahveci, yaz kararnamesiyle kentte Bölge İdare Mahkemesinin kurulduğunu ve başkanının da atandığını dile getirdi.

Daha sonra Antalya BAM'da da gerçekleştirilen programda emekliliğe ayrılan Antalya BAM Başsavcısı Rıza Can için veda töreni yapıldı.

Törende konuşan Can, 30 yıllık görev süresini hukukçu olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

2011 yılında Antalya'ya atandığını ve o günden bu yana kentte hizmet ettiğini anlatan Can, "Memleketimde 14 yıldan fazla hizmet ettim, burada hizmet etmekten daha güzel bir görev olamaz. Burada çok güzel şeyler yaşadım, bütün meslektaşlarıma görev sürecinde verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Muğla

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ve Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Dönmez, her yeni adli yılın kendilerine adaletin terazisini hakkıyla taşımak, milletin güvenini korumak ve hukuk devletinin temelini daha da güçlendirmek için yeni sorumluluk yüklediğini söyledi.

Dönmez, adli yılın ülkeye, millete ve yargı camiasına hayırlı olmasını dileyerek, görevlerini büyük bir fedakarlık ile yerine getiren tüm meslektaşlarına başarı temenni etti.

Arslan da yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sadece Anayasa'nın değil huzurun ve barışın da güvencesi olduğunu, yargı organlarının görevlerini hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde ve insan haklarına saygılı anlayışla yerine getirmesinin en temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

Törende Baro Başkanı Akgün de konuşma yaptı.

Isparta ve Burdur

Isparta'daki törende Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ve Baro Başkanı Fatih Semiz tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Isparta Adliyesinin bahçesinde devam etti.

Burdur'da adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yücel Salğin ve Baro Başkanı Meltem Özdemir, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Burdur Adliyesinin bahçesinde tören devam etti.

Törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.