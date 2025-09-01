Yeni Adli Yıl Törenleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kutlandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi. Avukatlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.
Adana Barosu Başkanı Volkan Böke'nin çelenk bıraktığı Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşunda bulunan avukatlar, İstiklal Marşı'nı okudu.
Törende, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de yer aldı.
Mersin
Mersin'de de yeni adli yıl kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.
Baro Başkanı Gazi Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu programa avukatlar katıldı.
Hatay
Hatay'da Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile Baro Başkanı Hatay Tut, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Hakim, savcı ve avukatların da katıldığı törenin ardından Hatay Adliyesi'nde adli yıl açılış resepsiyonu düzenlendi.
Osmaniye
Osmaniye'de Valilik Kampüsü içerisindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Baro Başkanı Şefik Akın da katıldı.
Tören sonrasında Ahmet Cevdet Paşa Konferans Salonu'nda açılış kokteyli yapıldı.