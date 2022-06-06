Yeni açılacak olan hastanede iş bulabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular - Haberler

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Yeni açılacak olan hastanede iş bulabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yeni açılacak olan hastanede iş bulabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdularANKARA Ankara'da önümüzdeki günlerde hizmete girmesi beklenen Etlik Şehir Hastanesi'nin önüne iş bulabilme ümidiyle gelen binlerce vatandaş metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yeni açılacak olan hastanede iş bulabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular

ANKARA Ankara'da önümüzdeki günlerde hizmete girmesi beklenen Etlik Şehir Hastanesi'nin önüne iş bulabilme ümidiyle gelen binlerce vatandaş metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi'nin önünde metrelerce insan kuyruğu oluştu. Hastanede iş bulabilme ümidiyle sabahtan akşama kadar kuyrukta bekleyen binlerce genç, iş sahibi olmak için saatlerce ayakta durdu.

Hastaneye; güvenlik görevlisi, aşçı ve yardımcısı, temizlik görevlisi, otopark görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme personeli, depo görevlisi ve garson alımının yapılacağını öğrenen çok sayıda vatandaş, sabahın ilk saatlerinden itibaren yüz yüze görüşme yapabilmek için sıraya girdi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şehir Hastanesi Ankara Güncel Haberler

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