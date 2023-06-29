ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, kültürel bir miras olarak kabul edilerek koruma altına alınan 'anıt ağaç' sayısı, bu yıl 53 ağacın daha tescil edilmesiyle 10 bin 506'ya yükseldi. Anıt ağaçlar, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta bir ömre sahip olup, yöre tarihi ve kültüründe özel bir yere sahiptir. Anıt ağaçların korunması için bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Yeni 53 tescil ile anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, kültürel bir miras olarak kabul edilerek koruma altına alınan 'anıt ağaç' sayısı, bu yıl 53 ağacın daha tescil edilmesiyle 10 bin 506'ya yükseldi.

Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta bir ömre sahip; yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy itibarıyla kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin üzerinde boyutlara ulaşan, yöre tarihi ve kültüründe özel yeri bulunan anıt ağaçlar, Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce tescillenerek koruma altına alınıyor. Tarihi, mistik ve folklorik niteliğe sahip, kültürel miras olarak kabul edilen anıt ağaçlara bu yıl 53 yeni ağaç eklendi. Tescil edilerek korumaya alınan 53 yeni ağaç ile Türkiye'nin dört bir yanındaki anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi.

Bakanlıktan alınan verilere göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 4117 yaşındaki porsuk ağacı, en yaşlı anıt ağaç konumunda. Antalya Kumluca'da 2329 yaşındaki sedir ağacı 2, Kahramanmaraş Onikişubat'da 2282 yaşındaki doğu çınarı 3, Hatay Samandağ'da 200 3 yaşındaki doğu çınarı ve Konya Taşkent'deki kokulu ardıç ağacı 4, Manisa Demirci'de 1832 yaşındaki doğu çınarı 5, Antalya Elmalı'da 1703 yaşındaki kokulu ardıç 6, Manisa Kırkağaç'ta 1653 yaşındaki zeytin ağacı 7, Muğla Yatağan'da 1503 yaşındaki zeytin ağacı 8, İstanbul Sarıyer'de 1383 yaşındaki Londra çınarı 9, Hatay'da 1353 yaşındaki zeytin ağacı da 10'uncu en yaşlı anıt ağaçlar.