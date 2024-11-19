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Yeni 50 TL ve 5 TL Banknotlar Tedavüle Çıkıyor

Yeni 50 TL ve 5 TL Banknotlar Tedavüle Çıkıyor
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Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu 8'inci tertip 50 TL ve 7'inci tertip 5 TL banknotları tedavüle veriyor. Banknotların imzaları Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından düzenlendi, ancak boyutları ve tasarımları ise önceki modellerle aynı kalacak.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası ilanına göre, E9 Emisyon Grubu 8'inci tertip 50 TL ve 7'inci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verilecek. Yapılan değişiklikle 8'inci tertip 50 TL ve 7'inci tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda MB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda MB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Merkez Bankası ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre E9 Emisyon Grubu 8'inci tertip 50 TL ve 7'inci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle çıkacak.

İlanda şu ifadelere yer verildi:

"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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