Yengeç Yetiştiriciliği Çin'in Qilihai Kasabasının Yeni Gelir Kaynağı Oldu

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde yer alan Qilihai Kasabasında, yerel avantajlardan tam anlamıyla yararlanmak için geleneksel yengeç yetiştirme endüstrisine destek veriliyor.

Kasabada sektörün sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla yengeç larvalarının kalitesinin artırılmasına yönelik bir dizi proje yürütülüyor.

Kendini yengeç yetiştiriciliğine adayan Du Naihe, 2022'de yaklaşık 800 milyon yengeç larvasını piyasaya sürdü.

SES 1 (Çince): DU NAİHE, Yengeç yetiştiricisi

"Yengeç larvası yetiştirmek, yengeç yetiştirmekten daha zor, çünkü daha fazla beceri gerektiriyor, daha fazla riski var ve daha düşük kazanç sağlıyor. Başka yerlerden getirilen türlerin burada hayatta kalma oranı daha düşük. Kendi yengeç türümüzü yetiştirerek gelirimizi artırabilir, daha fazla insanı bize katılmaları için teşvik edebiliriz. Yerel yengeç markamızı geliştirmek için kaliteli yengeç larvaları yetiştirmek çok önemli."

Du, sektördeki yaklaşık 40 yıllık deneyimi boyunca, yengeç yetiştirmenin daha karlı ve çevre dostu bir yolunu da bulmuş durumda.

Geleneksel şekilde sulak alanlarda yengeç yetiştirmek yerine, Du gibi yetiştiriciler artık çeltik tarlalarında yengeç yetiştiriyor.

Du, "Pirinç ve yengeçler arasındaki ekolojik ilişki, böcek ilacı ve yengeç yemi kullanımının azaltılmasına yardımcı oldu" dedi.

SES 2 (Çince): DU NAİHE, Yengeç yetiştiricisi

"Ortalama olarak, bir mu'luk (0,067 hektar) bir arazide 25 ila 50 kg yengeç üretilebilir. Diyelim ki mu başına yaklaşık 35 kg yengeç elde edebiliyorum. Yengeçler genellikle kg başına 30 yuana (4,36 ABD doları) satılıyor ve toplam satış mu başına 1.000 yuana (145,38 ABD doları) ulaşabilir."

Yerel yönetim, yengeç yetiştiriciliğini desteklemek ve yengeç yetiştiricilerine teknik rehberlik sağlamak için üniversiteler ve diğer araştırma enstitüleriyle aktif şekilde çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)