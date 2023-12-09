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YEMİN TÖRENİNDE POLİS ADAYLARI DA, AİLELERİ DE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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KARAMAN'da eğitimlerini tamamlayan 373 polis adayı bugün yemin ederek göreve başladı.

KARAMAN'da eğitimlerini tamamlayan 373 polis adayı bugün yemin ederek göreve başladı. Yemin töreninde polis adaylarının ve ailelerin mutluluk gözyaşları kameralara yansıdı.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen yemin törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Karan, açılış konuşmasını yapmasının ardından Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim konuştu. Vali Sarıibraim, " Polis arkadaşlarım, mesleğe başlayacağınız bu günde hayatınızda yeni bir sayfa açılırken, sizler ve polis teşkilatımız; milletimizin birliğinin, esenliğinin, devletimizin bekasının, toplumsal barışımızın teminatıdır. Meşakkatli olduğu kadar zor da olan bu görev, büyük fedakarlıklar ister. Ama siz genç ve asil ruhların her daim milletimizin hizmetinde olacağından hukukun ve hakkın yanında olup, evvelden gidenlere layık olacağınızdan eminiz. Sizlerden hukuka sonsuz bir bağlılıkla vatandaşlarımıza karşı şefkat ve merhamet beklerken, suça ve suçluya karşı kararlı ve yılmaz bir duruş beklemekteyiz. Çünkü sizler gücünüzü adaletten, hukuktan, haktan, vicdandan ve en nihayetinde bu aziz milletten aldınız alacaksınız. Çünkü bu yuva Gaffar Okan'ların, Fethi Sekin'lerin, Ahmet Çamur'ların, Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin ve nice önden giden asil ruhların teşkilatıdır. Bugünden sonra sizler vazifesi başında şehit olmuş meslektaşlarınızı temsil ediyorsunuz. Onların her koşulda 'vatan sağ olsun' diyen anne babalarının bir evladı da siz oluyorsunuz ve şehitlerimizin ailelerini temsil ediyorsunuz. Göğsünüzdeki ay yıldızlı bayrak ile Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyorsunuz. Yolunuz, yolumuz kutlu olsun.? dedi.Yapılan konuşmaların ardından dua edildi, polis adayları yemin ederek havaya kep attı. Kep töreninin ardından aileleri ile buluşan polis adayları gözyaşlarını tutamadı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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