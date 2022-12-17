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Yemenlilerin savaş nedeniyle "zorunlu göçü" devam ediyor

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Yemenlilerin savaş nedeniyle 'zorunlu göçü' devam ediyor

Uzun yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de son bir haftada 123 ailenin yerinden edildiği belirtildi.

Uzun yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de son bir haftada 123 ailenin yerinden edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, savaş nedeniyle ülke genelinde göçlerin devam ettiği Yemen'de son bir haftada 738 kişiden oluşan 123 ailenin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Ailelerin hangi şehirden göç ettiğine yer verilmeyen açıklamada, daha güvenli bir yaşam umuduyla göç edilen yerlerin de Marib, Lahic ve Dali olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ocak ayından bu yana yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının, 59 bin 94 kişiye yükseldiği ifade edildi.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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