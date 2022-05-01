Yemenliler ateşkesle başlayan ramazanda bayramı da ağız tadıyla kutlamak istiyor

İran destekli Husilerin 8 yıl önce gerçekleştirdiği darbe ve ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, meşru hükümete destek amacıyla başlattığı operasyonlarla şiddet sarmalına sürüklenen Yemen'de bayram her şeye rağmen insanların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bu yıl ramazan ayına Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ilan edilen 2 aylık ateşkesle giren Yemen'de bayram öncesi çarşı ve pazarlar hareketlendi.

Özellikle şekerleme ve kuruyemiş satan dükkanlar, ziyaretçilerine en güzel ürünleri sunmak için hazırlandı.

Yemenliler de iç savaşın etkisiyle artan fiyatlara ve alım gücünün düşmesine rağmen Ramazan Bayramı'nı ağız tadıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Bayramın vazgeçilmezi kuruyemiş ve şekerleme

Yemen'de savaşın acılarını unutmak ve bayramların vazgeçilmezlerinden kuruyemiş ve şekerleme satın almak isteyen halkın tercihi genellikle tarihi çarşılar oluyor.

Bayram geleneklerini yaşatmaya çalışan Yemenlilerden Hacı Ali Muhammed de geleneksel kıyafetlerini giyerek Sana'daki tarihi Tuz Çarşısı'na geldi.

Bayram şekerlemelerinin en güzelini almak için dükkanlar arasında dolaşan 70 yaşındaki Muhammed, her Yemenli gibi bayramın kuruyemiş ve şekerlemesiz olmayacağını düşünenlerden.

AA muhabirine konuşan Muhammed, ekonomik şartlara ve maaşların ödenmemesine rağmen herkesin kendi bütçesine göre bayram alışverişine çıktığını söyledi.

Bayramda ağızları tatlandıracak ikramlıklar

Yemen'de özellikle bayram sofralarını süsleyen yerli kuru üzüm ve badem çeşitleri farklı tür ve fiyatlarıyla raflarda yerini almış durumda.

Yemen'de gelen misafir ve akrabalara üzüm ve bademin yanı sıra yer fıstığı, şam fıstığı ve kajudan oluşan ikramlıklar veriliyor.

Ülkedeki tüm olumsuz koşullara rağmen halk, bu ikramlıkların yanı sıra çikolata ve diğer şekerlemelerin her çeşidine kolayca ulaşabilecekleri çarşı ve dükkanlara da yöneliyor.

Yüksek fiyatlar halkın cebini zorluyor

Bayram alışverişi için çarşıya çıkanlardan Yemenli Nuriye bu sene şekerleme ve kuruyemiş fiyatlarının geçen seneye göre çok yüksek olduğunu, bu nedenle halkın miktarda kesintiye gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

Sana'nın eski belde bölgesinde kuruyemişçi dükkanı olan Ebul Arabi de alım gücünün düşmesi nedeniyle şekerlemelere ilginin savaş öncesine nazaran düşük olduğunu söyledi.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.