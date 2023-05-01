Yemenli yetkiliden yeni esir takası müzakereleri için Husilere uyarı

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, Husilerin yaklaşık 8 yıldır alıkoydukları Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan'ın akıbetini açıklamayı reddetmeyi sürdürmesi halinde yeni esir takası müzakerelerine geçilmeyeceğini belirtti.

Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet heyetinin önce Kahtan dahil olmak üzere kaçırılanların ve esirlerin koşullarını görmek için Marib ve Sana arasında ziyaretlerin yapılması, daha sonra da mayıs ortasında yeni bir müzakere turuna başlanması konusunda Husilerle anlaştığını söyledi.

Sözcü Fedail, bu uzlaşıya rağmen Husilerin başta Kahtan'ın ziyaretine izin vermemesi ve akıbetini açıklamaması halinde hükümet tarafının müzakerelere başlamayacağı uyarısında bulundu.

Kahtan'ın Husiler tarafından alıkonulması

Yemen'deki İslami eğilimli en büyük siyasi oluşum olan Islah Partisinin Yönetim Kurulu Üyesi Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından Sana'daki evinde alıkonulmuştu.

Yemenli siyasetçinin ailesi, alıkonulmasının ardından kimsenin kendisiyle iletişime geçemediğini söylemiş, hayatından endişe duydukları Kahtan'ın nerede tutulduğunu da bilmediklerini ifade etmişti.

Yemen hükümeti, Kahtani ile 2015'te aynı gün Husiler tarafından alıkonulan eski Savunma Bakanı Mahmud es-Subeyhi, eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Tümgeneral Nasır Mansur Hadi ile Tümgeneral Faysal Receb'in 2216 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca serbest bırakılmasını istiyordu.

Subeyhi ve Nasır Mansur Hadi geçen ay Yemen hükümeti ile Husiler arasında varılan esir takası kapsamında serbest bırakılmıştı. Husiler dün de Tümgeneral Receb'i serbest bırakmıştı.