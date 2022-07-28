Yemenli üniversite birincisi, başarısını Filistin halkına ithaf etti

Altınbaş Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreninde, üniversite birincisi Yemenli Shahd Al-Masrafi, konuşmasıyla izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Al-Masrafi, birinciliğini işgal altındaki Filistin halkına ithaf etti.

Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü 3.97'lik dereceyle bitirerek üniversite birincisi olan Shahd Al-Masrafi, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Al-Masrafi, "Yemenli bir kız çocuğu olarak, biri bana dört yıl önce bugün burada olacağımı söyleseydi, muhtemelen inanmazdım. Gerçek olamayacak kadar güzel bir hayali yaşıyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da bulunduğu mezuniyet törenine Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Mütevelli Heyet Üyesi İmam Altınbaş, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Başkanı Vakkas Altınbaş, Vakıf Üyesi Nusret Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, Prof.Dr. Giyaseddin Baydaş'ın yanı sıra fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİ İÇİN ANNESİNE TEŞEKÜR ETTİ

Konuşmasına annesine teşekkür ederek başlayan üniversite birincisi Shahd Al-Masrafi, koşulların zorluğuna rağmen annesinin kendisini desteklediğini ve yeteneklerine inandığını söyledi. Al- Masrafi, bölümü seçmesinin, yıllardır göz ardı edilen Filistin meselesinde farkındalık yaratmak arzusu olduğunu dile getirdi.

"BİZE HER ZAMAN ACI ÇEKENLERİN AYNINDA DURMAMIZ GEREKTİĞİ ÖĞRETİLDİ"

Sadece belli bir milletten oldukları için insanların katledildiğine şahit olmanın çok zor olduğuna değinen Shahd Al-Masrafi, "Dünyanın, bazı ülkeler için birlik olurken, bariz bir şekilde aynı acıları yaşayan diğer ülkelere sırt çevirdiğini görmek beni çok öfkelendiriyor. Bize her zaman acı çekenlerin yanında durmamız gerektiği öğretildi, ama neden aynı şeyi Filistin ve Yemen gibi ülkeler için yapamıyoruz?" diye konuştu. Dünyanın acı ve ıstıraplarına sessiz kaldığını dile getirerek, "Uluslararası toplumun her gün tanık olduğumuz bu çifte standart, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okumamın en önemli nedenidir. Akademik yolculuğum sonunda, sadece mesajımı özgürce yaymak ve savunmakla kalmadım, aynı zamanda hayalimi de yaşayabildim" şeklinde konuştu.