Yemenli taraflar Rusya-Ukrayna savaşında farklı tutumlar sergiliyor

Uzun yıllardır iç çatışmaların sürdüğü Yemen'deki tarafların Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin tutumlarında genel olarak uluslararası müttefiklerine göre farklılıklar gözleniyor.

Yemen'de hükümet Rusya- Ukrayna krizine ilişkin sessizliğini korurken, İran destekli Husilerin tavrı Rus konumuyla özdeşleşiyor.

"Donetsk" ve "Luhansk" bölgelerini Ukrayna'dan bağımsız cumhuriyetler olarak tanımalarının ardından Ruslara yakınlaşmaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ise, Yemen'de güney bölgesinin kuzeyden ayrılmasını sağlamak ve 1990'dan bu yana devam eden birliği sona erdirmek için Moskova'dan destek bulmaya çalışıyor.

Yemenli tarafların destekçileriyle uyumlu tavrı

Yemen yaklaşık 7 yıldır uluslararası güçlerin de doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olduğu bir iç savaş yaşıyor. Meşru hükümet güçleri, Arap koalisyonuna liderlik eden Suudi Arabistan tarafından desteklenirken, Husilere ise İran'dan destek sağlanıyor.

Yazar ve siyasi analist Adil eş-Şuca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemenli tarafların Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tavrının, destek gördükleri tarafların tutumlarıyla uyumlu olduğuna işaret etti.

Şuca, hükümetin Suudi Arabistan'ın Batı'yı destekleyen pozisyonuyla benzer bir duruş sergilediğini, Husilerin tutumunun ise Suriye'de Rusya ile ittifak oluşturan İran'ın pozisyonu ile aynı olduğunu söyledi.

GGK'nin pozisyonunun ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Rusya'ya karşı oy kullanmaktan kaçınan BAE'nin pozisyonuyla örtüştüğünü aktaran Şuca, tüm tarafların tutumlarını Yemen'in çıkarlarına yönelik ulusal pozisyonlara değil de daha çok destekçilerinin pozisyonları doğrultusunda belirlediğini ifade etti.

Yemen'in bölünmesi

Aslında Yemen hükümetinden şu ana kadar Ukrayna-Rusya krizi karşısındaki tutumunu tanımlayan net bir açıklama gelmedi.

Bazı Husi liderler ise Rusya'nın tutumuna desteklerini açıkladı. Husilere ait medya organları, Husilerin "baş düşman" olarak gördüğü ABD başta olmak üzere Batılı söylemler karşısında Rus söylemini benimsedi.

GGK'ye ait medya organlarında yer alan haberlere göre, GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ise, savaşın ilk günlerinde Rusya'nın Yemen Maslahatgüzarı Evgeny Kudrov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Moskova'nın Yemen'in güneyinin kuzeyinden ayrılması konusunda destek talep etti.

Zubeydi ayrıca 5 Mart'ta Rusya'nın Abu Dabi Büyükelçisi Timur Zabirov ile görüştü. Uzmanlar bu görüşmeyi, GGK'nin Rusya'dan siyasi destek alma girişimi şeklinde değerlendirdi.

"GGK Rusya'nın desteğini almayı umuyor"

Yazar ve siyasi analist Halid Sami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "GGK, diplomatik bir izolasyon yaşamaya başladığı dönemde Rusya'ya yakın olmaya çalışıyor. Bu hamlesiyle Yemen'in bölünmesi projesi konusunda bölgeden veya Arap coğrafyasından destek alamayınca Rusya'nın desteğini almayı umuyor." dedi.

Sami, Husilerin tutumuna ilişkin ise şunları söyledi:

"Husiler, Rusya-Ukrayna savaşında Ruslara hizmet etmeye çalışıyor. Çünkü bu, Batılı büyük ülkeler, ABD ve bölgedeki müttefikleri karşısındaki mücadelesinde Rusya'nın yanında yer alan, İranlı destekçilerinin yönelimleriyle uyumlu."