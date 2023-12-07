Yemenli Husiler İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husi isyancılar, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine düzenlenen füze saldırısını üstlendi. Husi grup, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı. Bu saldırı, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı tarihten bu yana Husi grup tarafından üstlenilen 13. saldırı oldu.

SANA, 7 Aralık (Xinhua) -- Çarşamba günü İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'a düzenlenen füze saldırısını Yemen'deki Husi isyancılar üstlendi.

Grubun askeri sözcüsü Yehya Sarea, Husiler tarafından işletilen el-Mesire TV'de yayımlanan açıklamasında, "Filistin'deki kardeşlerimize destek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki İsrail gemilerini hedef almaya da devam edeceğiz" dedi.

Bu saldırıyla, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail hedeflerine karşı düzenlenen ve Husi grup tarafından üstlenilen 13. saldırı gerçekleşmiş oldu.

İsrail yerel medyası günün erken saatlerinde İsrail savunma güçlerinin bir füzeyi, Kızıldeniz'in kuzeydoğusundaki Akabe Körfezi'nde bulunan Eilat kentine ulaşmadan düşürdüğünü bildirdi.

Husiler, başkent Sana ve Kızıldeniz'deki stratejik liman kenti Hudeyde dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol ediyor.