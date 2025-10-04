Yemenli Gazeteci Noa Avishag Schnall: 'Korkunun Önüne Geçmek Gerek'

Paris'te yaşayan ve Gazze'ye giden Özgürlük Koalisyonu Filosu'na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) katılan Yemenli Yahudi serbest gazeteci Noa Avishag Schnall, İsrail'in ablukasına meydan okumak üzere yola çıkarken "doğru olanı yapma kararlılığının korkunun önüne geçtiğini" söyledi.

Kendisini "anti-Siyonist Arap bir Yahudi" olarak tanımlayan ve "İsrail ya da 48 Filistin'i olarak bilinen Avrupa kolonisinin" vatandaşlığından feragat ettiğini belirten Schnall, AA muhabirine Özgürlük Koalisyonu Filosu'na katılma gerekçesini anlattı.

Schnall, "2025 Özgürlük Koalisyonu Filosu'na, hem İsrail'in soykırım ve etnik temizliğine maruz kalan Filistinli kardeşlerime karşı derin bir sorumluluk duygusuyla, hem de Gazze'ye yönelik yasadışı kuşatmayı kırmak amacıyla kararlı bir eylemin parçası olmak için katıldım." dedi.

Ülkelerin, Cenevre Sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamındaki uluslararası yükümlülükleri ihmal etmesini eleştiren Schnall, hükümetlerin başarısız olduğu durumlarda sivillerin devreye girdiğini vurguladı.

"Asıl soru, neden katıldığım değil, devletlerin görevlerinin neden sivillere bırakıldığıdır." diyen Schnall, mevcut hükümetlerin sert ifadeler içeren açıklamalarının, Gazze'de süren şiddeti durdurmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Güvenliğine ilişkin endişesi sorulan Schnall, "Korku ve endişe insani duygulardır ancak doğru olanı yapma kararlılığı bunların hepsinin önüne geçer. Bizim yaşadıklarımız, Filistinlilerin her gün yaşadıklarının yanında hiçbir şey." diye konuştu.

İsrail'i "ırksal ve kültürel hiyerarşiye sahip bir etnokrasi" olarak tanımlayan Schnall, Filistinlilerin yaklaşık seksen yıldır soykırım ve etnik temizlikle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Soykırım Sözleşmesi'nin kasıt, bedensel zarar ve yok etme koşullarına ilişkin maddelerine atıfta bulunan Schnall, "'Soykırım' kelimesinden rahatsız olan insanlara, tanımın temel ilkelerini okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Uluslararası toplumun, "vahşet meydana gelmeden önce" müdahale etme konusunda yasal ve ahlaki bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan Schnall, "Devletler, soykırım olmadan önce, soykırım olduğuna dair bir ihtimal varsa ki açıkça görülüyor, bunu önlemek için harekete geçmekle yükümlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Ana akım medya karartması"

Schnall, filonun aynı zamanda "ana akım medya karartması" olarak tanımladığı duruma meydan okumayı ve Gazze'de sahadaki gerçekleri belgeleyen Filistinli gazetecilerin sesini duyurmayı amaçladığını belirtti.

Filistinli gazetecilerin "kendi soykırımlarını haberleştirdiklerini" ifade eden Schnall, Özgürlük Koalisyonu Filosu'yla yalnızca İsrail'in Gazze üzerindeki yasa dışı kuşatmasını değil, aynı zamanda "ana akım medyanın uyguladığı haber karartmasını" da kırmak istediklerini söyledi.

Schnall, hükümetlere uluslararası hukuku uygulama, İsrail'e yönelik silah sevkiyatını durdurma ve "İsrail apartheidı" olarak tanımladığı bu sistemle işbirliğine son verme çağrısında bulundu.