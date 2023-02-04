Yemenli Çocuklar 4 Yıl Sonra Sahile Kavuştu
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HACCA, 4 Şubat (Xinhua) -- Yemen hükümet güçlerinin Nisan 2018'de kuzeybatıdaki Hacca vilayetindeki Kızıldeniz kıyı ilçesi Midi'yi Husi isyancılardan geri almasından neredeyse dört yıl sonra, yerel ziyaretçiler şehir sahiline dönmeye başladı.
HACCA, 4 Şubat (Xinhua) -- Yemen hükümet güçlerinin Nisan 2018'de kuzeybatıdaki Hacca vilayetindeki Kızıldeniz kıyı ilçesi Midi'yi Husi isyancılardan geri almasından neredeyse dört yıl sonra, yerel ziyaretçiler şehir sahiline dönmeye başladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel