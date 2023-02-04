Yemenli Çocuklar 4 Yıl Sonra Sahile Kavuştu Güncel Haberler HACCA, 4 Şubat (Xinhua) -- Yemen hükümet güçlerinin Nisan 2018'de kuzeybatıdaki Hacca vilayetindeki Kızıldeniz kıyı ilçesi Midi'yi Husi isyancılardan geri almasından neredeyse dört yıl sonra, yerel ziyaretçiler şehir sahiline dönmeye başladı. Yemen'in Hacca vilayetine bağlı Midi'deki bir plaja koşan okul çağındaki çocuklar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua) HACCA, 4 Şubat (Xinhua) -- Yemen hükümet güçlerinin Nisan 2018'de kuzeybatıdaki Hacca vilayetindeki Kızıldeniz kıyı ilçesi Midi'yi Husi isyancılardan geri almasından neredeyse dört yıl sonra, yerel ziyaretçiler şehir sahiline dönmeye başladı. Yemen'in Hacca vilayetine bağlı Midi'deki bir plajda oynayan okul çağındaki çocuklar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua) Yemen'in Hacca vilayetine bağlı Midi'de yer alan bir plajda, harap haldeki bir oyun alanında bir çocuk iç savaştan kalan paslı mermileri elinde tutuyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hükümet Yemen Güncel Haberler

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