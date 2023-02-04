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Yemenli Çocuklar 4 Yıl Sonra Sahile Kavuştu

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Yemenli Çocuklar 4 Yıl Sonra Sahile Kavuştu

HACCA, 4 Şubat (Xinhua) -- Yemen hükümet güçlerinin Nisan 2018'de kuzeybatıdaki Hacca vilayetindeki Kızıldeniz kıyı ilçesi Midi'yi Husi isyancılardan geri almasından neredeyse dört yıl sonra, yerel ziyaretçiler şehir sahiline dönmeye başladı.

Yemenli Çocuklar 4 Yıl Sonra Sahile KavuştuYemen'in Hacca vilayetine bağlı Midi'deki bir plaja koşan okul çağındaki çocuklar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

HACCA, 4 Şubat (Xinhua) -- Yemen hükümet güçlerinin Nisan 2018'de kuzeybatıdaki Hacca vilayetindeki Kızıldeniz kıyı ilçesi Midi'yi Husi isyancılardan geri almasından neredeyse dört yıl sonra, yerel ziyaretçiler şehir sahiline dönmeye başladı.

Yemenli Çocuklar 4 Yıl Sonra Sahile KavuştuYemen'in Hacca vilayetine bağlı Midi'deki bir plajda oynayan okul çağındaki çocuklar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

Yemenli Çocuklar 4 Yıl Sonra Sahile KavuştuYemen'in Hacca vilayetine bağlı Midi'de yer alan bir plajda, harap haldeki bir oyun alanında bir çocuk iç savaştan kalan paslı mermileri elinde tutuyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammed Al-Wafi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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