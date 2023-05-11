Yemenli Bakan, İran'ı yasa dışı yollardan Husileri desteklemekle suçladı

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, İran'ı Husi gruplara silah ve uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden destek vermekle suçladı.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, İran'ı Husi gruplara silah ve uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden destek vermekle suçladı.

İryani, Yemen resmi haber ajansı SABA'ya açıklamalarda bulundu.

ABD'nin 3 Mayıs'ta Umman Körfezi'nde İran'ın Çabahar Limanı'ndan denize açılan ve uyuşturucu taşıyan bir balıkçı teknesine el koyduğunu aktaran İryani, bu olaydan 48 saat önce de aynı limandan Yemen'e gitmek üzere yola çıkan uyuşturucu yüklü farklı bir gemiye el konulduğuna dikkati çekti.

İryani, yakalanan uyuşturucu yüklü gemilere işaret ederek, "Bu durum, Tahran rejiminin, uluslararası yasa ve sözleşmeleri alenen ihlal ederek terörist Husi milisleri silah ve uyuşturucu sevkiyatıyla desteklemeye devam ettiğini ortaya koyuyor." dedi.

İran'ın uluslararası çapta kınanması için çağrı yapan İryani, "Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri yasal sorumluluklarını yerine getirmeli ve İran'ın Yemen'de barışı sağlama çabalarını baltalayan tutumunu kınamalı." ifadesini kullandı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.