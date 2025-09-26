Yemen ve Fas'ta Gazze İçin Büyük Gösteriler Düzenlendi

Yemen ve Fas'ta yüzbinlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım yapmasını ve aç bırakma politikasını protesto etmek ve Gazze Şeridi ile dayanışma içinde olduklarını belirtmek için gösteriler düzenledi.

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesinin çağrısıyla Gazze'ye destek gösterileri Tanca, Fes, Meknes, Tarudant, Agadir, Taza ve Safi kentlerinde 95'inci haftasında da devam etti.

Göstericiler, ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini sürdürmesini reddettiklerini ifade etti.

"Amerikan Vetosu Siyonist Üstünlüğünün Sembolüdür" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, uluslararası toplumu İsrail soykırımını durdurmak için pratik adımlar atmaya çağıran pankartlar taşıdı.

Yemen'de ise yüz binlerce kişi, Mescid-i Aksa'ya Destek Komitesi'nin düzenlediği gösteride, başkent Sana ve çevre bölgelerde "Gazze ile birlikteyiz" sloganıyla toplandı.

Göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı pankartların yanı sıra Filistin ve Yemen bayrakları ile Filistinli, Lübnanlı ve Yemenli liderlerin fotoğraflarını taşıdı.

Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in Yemen'e yönelik son saldırılarına karşı atılan sloganlar arasında, "Bütün Yemen meydanları Gazze ve Filistin'dir" ve "İnsanlık şehidinin kanı Siyonizmi ortadan kaldıracaktır" ifadeleri yer aldı.