Yemen ve Fas'ta Gazze İçin Büyük Gösteri

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Yemen ve Fas'ta on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve yardımların girişine izin verilmesi için gösteri düzenledi. Katılımcılar, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması çağrısında bulundu.

Yemen ve Fas'ta on binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların sona ermesi, yardımların girişine izin verilmesi için tüm sınır kapılarının açılması ve ablukanın kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu "Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu"nun çağrısı üzerine Taza, Kazablanka, Sıfru, Azru, Vadi Zem, Tatvan, Tanca ve Tarudant şehirlerinde binlerce kişi cuma namazının ardından gösteri düzenledi.

"Fas'tan gururlu Gazze'ye selamlar" ve "Hepimizin canı direnen Gazze'ye feda olsun." gibi Gazze ile dayanışma sloganları atan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın durdurulmasını istedi.

Göstericiler, ablukanın kaldırılması ve Gazze'ye insani yardımların girmesi için de tüm sınır kapılarının açılmasını talep etti.

Yemen'de ise başkent Sana, Hudeyde ve Sada kentleri gösterilere ev sahipliği yaptı.

On binlerce Yemenli, Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra "İran'ın İsrail karşısında elde ettiği zaferi" kutlayan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan dövizler taşıdı.

Göstericiler ayrıca İsrail ve onu destekleyen ABD'ye karşı "Ey dünya, yeter artık sessizliğiniz. Gazze açlıktan ölüyor", "Amerika yardıma geldi ve ölüm tuzakları kurdu" gibi sloganlar attılar.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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