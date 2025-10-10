Yemen ve Fas'ta Gazze Ateşkesi Kutlamaları

Yemen ve Fas'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerle Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kutlandı.

Aksa Destek Komitesi tarafından başkent Sana'daki en büyük meydanlardan biri olan Sebin Meydanında düzenlenen gösteriye binlerce Yemenli katıldı.

Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze hür insanların Tufanıyla zafer kazandı" ve "Amerika bir saman çöpüydü, kırıldı" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler ayrıca, "İki yıl sebat ve kararlılıktan sonra Gazze zafer kazandı", "Hak batılı yendi Siyonistler ise başarısız oldu", "Gazze kazandı ey dünya, katkıda bulunanlar için ne büyük sevinç" ve "Gözlemlemeye devam edeceğiz, sözlerini tutmazlarsa biz görevimizi yerine getiririz" şeklinde sloganlar attı.

Gösteriye katılanlardan aktivist Sultan es-Sedah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de varılan ateşkesin savaşın bittiği anlamına gelmediğini söyledi.

Sedah, bu anlaşmanın da daha önce imzalanan anlaşmaların bir benzeri olduğunu ancak yine de Gazze halkını düşmanı bu seviyeye gelmeye ve ateşkesi kabul etmeye zorladığı için tebrik ettiklerini dile getirdi.

Abdulkerim el-Muruni isimli bir diğer gösterici ise Gazze'deki anlaşmayı desteklediklerini ancak ABD ve İsrail'in anlaşmayı bozması ya da herhangi bir saldırıda bulunması halinde karşılık vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Husi hükümetinin geçici Başbakanı Muhammed Miftah ise gösteride yaptığı açıklamada, ateşkesten ötürü Filistinlileri tebrik etti.

Filistin halkının sabrı ve metanetiyle dünyaya ve İslam alemine ders verdiğini kaydeden Miftah, Husilerin İsrail, ABD ya da herhangi bir düşmanın saldırısına karşı koymaya her daim hazır olduğunu aktardı.

Fas'ın Fes, Tanca, Kuneytıra, Kazablanka, Burkan ve Agadir gibi kentlerinde "Gazze zafer kazandı" sloganı altında düzenlenen gösterilere de binlerce kişi katıldı.

Faslılar, "Zaferiniz kutlu olsun, kahramanlar, özgür insanlar" ve "Gazze gururun simgesidir" şeklinde sloganlar attı.