Yemen ve BAE, Yemen'de ateşkes görüşmelerinin canlandırılmasını görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen Büyükelçisi Muhammed el-Zabi ile ülkesindeki ateşkesin yeniden canlandırılmasının yollarını ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi ile Zabi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Yemen'deki gelişmeler ile ülkedeki ateşkesi yeniden canlandırmaya yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede, Yemen'de yaşanan krize kapsamlı bir çözüm için özellikle Husilerin kontrolleri altındaki bölgelerden çekilmesini sağlayan 2216 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) kararına göre ülkedeki siyasi süreç yolunun yeniden açılması konusu ele alındı.

Alimi, iki ülke arasındaki seçkin ikili ilişkiye değinerek, BAE'nin Yemen halkını destekleyen tutumuna ve Husilerin saldırılarını sona erdirmesi konusunda gösterdiği çabalara övgüde bulundu.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ise bugün, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı görüşmede, ülkede barışı tesis etme çabalarının bir parçası olarak Husilere baskı uygulamanın yollarını ele almıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Taraflar arasında BM öncülüğünde 2 Nisan 2022'de sağlanan ateşkes 6 ay sürmüştü.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.