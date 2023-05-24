Yemen ve BAE liderleri Yemen'deki gelişmeleri değerlendirdi

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Yemen (Saba) ve BAE (Wam) haber ajanslarına göre, Abu Dabi'de bir araya gelen iki lider, Yemen'deki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundu.

Bin Zayid, ülkesinin barış, istikrar, kalkınma ve refah yolunda Yemen halkının yanında olduğunu belirtti. Alimi de BAE'nin Yemen halkına destek veren tutumunu takdirle karşıladığını vurguladı.

Saba haber ajansına göre Alimi, birkaç saatlik ziyaret için salı günü Abu Dabi'ye geldi.