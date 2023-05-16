Yemen ve Almanya Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ikili ilişkileri ve ülkesindeki gelişmeleri görüştü.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ikili ilişkileri ve ülkesindeki gelişmeleri görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Baerbock ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Yemen'deki son gelişmelere ve ülkede barışın sağlanmasına yönelik çabalar konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında 2015'ten beri demirli bulunan ve "büyük bir çevre felaketine yol açabileceği" uyarıları yapılan Safir petrol tankeri de ele alındı.

Baerbock ile görüşmesinde, İran destekli Husilerin sebep olduğu iç savaşın bitmesiyle Yemen'de güven ve istikrarın yeniden tesisini önemsediklerini anlatan Bakan Bin Mubarek, "Husiler, şu ana kadar gerçek barışın sağlanması için ciddi bir tutum sergilemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Bin Mubarek, Yemen'de barışı sağlayacak kalıcı ateşkes için sarf edilen bölgesel ve uluslararası çabalar takdir ettiklerini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da ülkesinin Yemen'e desteklerinin sürecinin altını çizdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.