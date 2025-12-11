Haberler

Yemen Şura Meclisi, BAE destekli güçlerin Hadramevt ve Mehre'deki askeri hareketliliğini reddetti

Güncelleme:
Yemen Şura Meclisi, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'nin doğudaki askeri hareketliliğini reddetti ve uluslararası topluma diyalog çağrısında bulundu.

Yemen Şura Meclisi, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin doğusunda bulunan Hadramevt ve El-Mehre vilayetlerindeki askeri hareketliliğine ilişkin "devlet çerçevesi dışında kalan her türlü projeyi kesin bir dille reddettiğini" açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, parlamentonun alt kanadı Şura Meclisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'de "devlet çerçevesinin dışında kalan tüm projeler kesin bir dille" reddedilirken "temel mücadelenin devlet kurumlarının geri alınması, darbenin sona erdirilmesi ve kapsayıcı ulusal yolun yeniden tesis edilmesi" olduğu vurgulandı.

Hadramevt ve Mehre'deki duruma işaret edilen açıklamada, doğu vilayetlerinde yaşanan gelişmelerin toplumsal barışı tehdit ettiği, devletin ve kurumlarının temelini sarstığı kaydedildi.

Bu gelişmelerin kaosa neden olduğu ve anayasal meşruiyeti zayıflatan tehlikeli bir sapmayı temsil ettiği aktarıldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin ülkedeki siyasi süreci destekleyen ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede ortaya koyduğu duruşun desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, devlet çerçevesi dışında gerçekleştirilen her türlü eylemin, kurumsal yapının ihlali, güvenlik kurumlarına doğrudan tehdit ve meşru hükümetin otoritesinin zayıflatılması anlamına geldiği, bu durumun ülkeyi siyasi ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Hadramevt ve Mehre'de yaşanacak herhangi bir güvenlik probleminin maaş ödemelerinin aksaması, yakıt kıtlığı, elektrik hizmetlerinin sağlanamaması, insani koşulların kötüleşmesi gibi felaket boyutunda ekonomik ve hayatı olumsuz etkileyen sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, GGK güçlerinin Hadramevt ve Mehre dışındaki konumlarına dönmesi için baskı yapma, yerel makamları destekleme ve gerginliğin tırmandırılmasını önleme çağrısı yapıldı.

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

GGK'nın, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de Hadramevt ve Mehre'de taraflara diyalog yoluyla gerilimi azaltma çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Kabileleri İttifakı'nın şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih - Güncel


