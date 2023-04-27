Yemen, Sudan'da bulunan 17 binin üzerindeki vatandaşından 239'unu tahliye etti

Yemen hükümeti, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'da 17 binden fazla Yemen vatandaşı bulunduğunu ve şu ana kadar 239'unun tahliyesinin tamamlandığını bildirdi.

Yemen hükümeti, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'da 17 binden fazla Yemen vatandaşı bulunduğunu ve şu ana kadar 239'unun tahliyesinin tamamlandığını bildirdi.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, resmi verilere göre Sudan'da 17 binin üzerinde Yemenli bulunduğunu belirtti.

Bakan İryani, "Bunlardan 239'u ilk adım olarak Port Sudan kentinden Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na, oradan da geçici başkent Aden'e tahliye edildi." ifadesini kullandı.

İryani ayrıca 1000 Yemenlinin Port Sudan'a, 700'ünün de Vad Medeni kentine getirildiğini aktardı.

Tahliye sürecinin yakından takip edildiğini belirten İryani, bu konuda Suudi Arabistan'ın verdiği destekten de övgüyle söz etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.