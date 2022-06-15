Yemen ordusundan Husilere ateşkesi ihlal suçlaması

Yemen ordusu, İran destekli Husileri, Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle yürürlükte olan ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Orduya bağlı Taiz Cephesi Medya Merkezinin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Taiz'in kuzeybatısına sızmaya çalışan Husileri püskürttüğü belirtildi.

Husi milislerin ateşkese rağmen Taiz'in çeşitli bölgelerinde ihlaller gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, ateşkesin başladığı nisan ayından bu yana Husilerin 2 bin 292 ihlalde bulunduğu, bu zaman zarfında ordu güçlerinden 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 62 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Husilerin dün insansız hava araçlarıyla ordu mevzilerine saldırı düzenlediği ifade edildi.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti. BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.