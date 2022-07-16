Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 8 asker öldü, 9'u yaralandı

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar sonucu 8 askerin öldüğünü, 9 askerin yaralandığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetler Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Hudeyde, Taiz, Dali, Hacce, Cevf ve Marib kentlerinde son 2 günde 188 ateşkes ihlali kaydettiği belirtildi.

İhlallerin, çeşitli bölgelerde orduya ait mevzilere orta, ağır silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar şeklinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, ihlallerde Yemen ordusundan 8 askerin öldüğü, 9 askerin yaralandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.