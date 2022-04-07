Yemen ordusu, Husilerin ateşkesi 136 kez deldiğini duyurdu

Yemen ordusu, yapılan ateşkesin ardından Husilerin 8 ilde 136 kez ateşkesi deldiklerini açıkladı.

Yemen ordusu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "İranlı Husi milisleri, Marib, Cevf, Sade, Hudeyde, Hacce, Dali, Lahic ve Taiz kentlerinde ateşkesi delmeyi sürdürdüler." ifadesi yer aldı.

Ateşkesin insansız hava araçları ve ağır silahlarla düzenlenen saldırıların yanı sıra kara operasyonlarla delindiği kaydeden açıklamada, söz konusu saldırıların 5 Nisan'da bir gün içinde olduğuna işaret edildi.

Husilerin ayrıca ateşkesten istifade ederek Marib ve Cevf illerindeki cephelere takviyelerde bulundukları belirtildi.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.