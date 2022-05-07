Yemen ordusu: Husiler cephelere yoğun takviye birlikler gönderdi
- Güncelleme:
Yemen ordusu, İran destekli Husi milislerinin cephelere yoğun takviye birlikler gönderdiğini belirtti.
Yemen ordusu, İran destekli Husi milislerinin cephelere yoğun takviye birlikler gönderdiğini belirtti.
Hükümete bağlı SABA ajansında yer alan haberde, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Medya Merkezinin raporuna yer verildi. Raporda, Husi milislerinin 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ateşkesi ihlal ettiği, askeri araçlar dahil milislerin yoğun bir şekilde cephelere nakledildiği bilgisi yer aldı. Milislerin Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentine sızma girişimlerinin olduğu ve Taiz'in kuzeyindeki El-Hayme bölgesindeki çatışmalarda bir askerin yaralandığı ifade edildi.
Öte yandan Husilere bağlı Saba haber ajansı ise Yemen ordusuyla girilen çatışmalarda 5 milisin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.
Yemen ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "İran destekli Husilerin BM gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen kendilerinin ateşkese tam olarak bağlı kalmaya devam edeceklerini" bildirmişti.