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Yemen Merkez Bankası, Suudi Arabistan'dan Mali Yardım Olarak 1 Milyar Dolarlık Mevduat Alacak

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Yemen Merkez Bankası, Suudi Arabistan'dan Mali Yardım Olarak 1 Milyar Dolarlık Mevduat Alacak

ADEN, 21 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın, savaştan zarar gören Yemen'in nakit ve mali sıkıntılarını gidermek için ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'de bulunan Yemen Merkez Bankası'na 1 milyar ABD doları yatıracağı belirtildi.

ADEN, 21 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın, savaştan zarar gören Yemen'in nakit ve mali sıkıntılarını gidermek için ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'de bulunan Yemen Merkez Bankası'na 1 milyar ABD doları yatıracağı belirtildi.

Salı günü adı gizli kalmak koşuluyla Xinhua'ya konuşan yerel hükümet kaynağı, "Önümüzdeki saatlerde, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinden yetkililer, Suudi Arabistan'dan 1 milyar ABD doları alabilmek için krallığın başkenti Riyad'da düzenlenecek imza törenine katılacak" dedi.

Kaynak, "Aden merkezli Yemen Merkez Bankası Başkanı Ahmed Galib el-Mabeki ve diğer Yemenli mali yetkililer, Suudi Arabistanlı yetkililerle mevduat sözleşmesi imzalamak üzere halihazırda Riyad'dalar" diye konuştu.

Kaynak, anlaşmanın, "ulusal para biriminin değerinin keskin düşüşüyle karşı karşıya kalan hükümete yardımcı olmayı ve temel malların artan fiyatlarının Yemen halkında yarattığı acıyı azaltmayı" hedeflediğini ifade etti.

Yemen riyali Aden'de karaborsada bir ABD doları karşısında 1.225'den işlem görüyor. Bu, Yemen hükümeti ile Husi isyancıları arasındaki askeri çatışmanın başlangıcından bu yana en düşük döviz kuru.

Yemen, Husi isyancılarının kuzeydeki kentleri ele geçirdiği ve hükümeti başkent Sana'dan sürdüğü 2014'ün sonlarından beri iç savaşla mücadele ediyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan Merkez Bankası Yemen Güncel Haberler

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