Yemen Meclisi üyeleri, yurt dışından geçici başkent Aden'e dönüyor

Yemen Meclisi üyeleri, ülkede 7 yıldır süren çatışmaların ardından ilk kez geçici başkent Aden'e geliyor.

Yemen Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Şeyh Sultan el-Barakani'nin, Aden'e döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Meclisin Aden'e dönüşü, güvenlik ve istikrarı kontrol altında tutma, devlet kurumlarını yetkinlikle işletmek için gerekliliklerin yanı sıra ekonomik zorlukların üstesinden gelmek ve devletin yeniden tamamlanması yönleriyle yeni ve nitelikli bir sürecin başlangıcı için yeni bir aşamayı temsil etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, 301 üyeden oluşan meclisin hükümete bağlı olan 143 milletvekilinden kaçının dönüş yaptığı, meclisin ilk dönem ikinci oturumunu ne zaman yapacağı belirtilmedi.

Yemen Meclisi, 2009 yılında yapılması gereken seçimleri, partiler arasındaki siyasi bir anlaşmayla 2014'e kadar iki kez ertelemişti. Meclisin en son Nisan 2019'da Hadramevt'in ilinin Sinun kentinde toplanmasının ardından, Güney Geçiş Konseyi'nin engellediğine dair suçlamalarla üyeler ülke dışına çıkmaya başlamıştı.