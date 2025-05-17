Yemen Lideri Alimi: Husiler 'Yabancı Terör Örgütü' Olarak Sınıflandırılmalı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, Arap Birliğinden Husileri "yabancı terör örgütü" olarak sınıflandırma kararını sıkı şekilde uygulamasını istedi.

Alimi, Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve kendi egemen devletini kurma hakkı için verilen mücadelenin yanında olduklarını ve İsrail işgalinin son bulması gerektiğini söyledi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ise Alimi, bu adımı "tarihi bir başarı" olarak nitelendirerek Suriye yönetimini tebrik etti.

Husilerin "yabancı terör örgütü" olarak tanınması kararı uygulanmalı

Yemen halkının, İran destekli Husilere karşı 10 yılı aşkın süredir varoluş mücadelesi verdiğini dile getiren Alimi, "Bu proje, sadece geçici bir tehlike değil, bölgesel ve uluslararası barışa kalıcı bir tehdittir. Husi milisleri barışa yanaşmıyor ve uluslararası kararları hiçe sayıyor. Arap Birliği'nin, Husi milislerini 'yabancı terör örgütü' olarak sınıflandırma kararının sıkı bir şekilde uygulanması gerekiyor." dedi.