Yemen Lideri Alimi: Husiler 'Yabancı Terör Örgütü' Olarak Sınıflandırılmalı

Yemen Lideri Alimi: Husiler 'Yabancı Terör Örgütü' Olarak Sınıflandırılmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, Arap Birliği'nden Husileri 'yabancı terör örgütü' olarak sınıflandırılma kararını uygulamasını talep etti. Alimi, Filistin halkının hakları için destek verdiklerini ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının tarihi bir başarı olduğunu belirtti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, Arap Birliğinden Husileri "yabancı terör örgütü" olarak sınıflandırma kararını sıkı şekilde uygulamasını istedi.

Alimi, Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve kendi egemen devletini kurma hakkı için verilen mücadelenin yanında olduklarını ve İsrail işgalinin son bulması gerektiğini söyledi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ise Alimi, bu adımı "tarihi bir başarı" olarak nitelendirerek Suriye yönetimini tebrik etti.

Husilerin "yabancı terör örgütü" olarak tanınması kararı uygulanmalı

Yemen halkının, İran destekli Husilere karşı 10 yılı aşkın süredir varoluş mücadelesi verdiğini dile getiren Alimi, "Bu proje, sadece geçici bir tehlike değil, bölgesel ve uluslararası barışa kalıcı bir tehdittir. Husi milisleri barışa yanaşmıyor ve uluslararası kararları hiçe sayıyor. Arap Birliği'nin, Husi milislerini 'yabancı terör örgütü' olarak sınıflandırma kararının sıkı bir şekilde uygulanması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Ege'nin saklı jeolojik mirası, 'Yanık Ülke' olarak bilinen Kula Volkanları

Ege'nin saklı jeolojik mirası, 'Yanık Ülke' olarak bilinen Kula Volkanları
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

"Galatasaray Arda'yı istedi" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.