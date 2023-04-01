Yemen, Kahve Üretimindeki İtibarını Canlandırmak İçin Kahve Festivali Düzenledi

Yemen'in küresel kahve pazarındaki itibarını geri kazanmak ve çiftçileri yeniden kahve yetiştirmeye teşvik etmek amacıyla bu hafta Sana'da üç günlük bir kahve festivali düzenlendi.

Yemen'in küresel kahve pazarındaki itibarını geri kazanmak ve çiftçileri yeniden kahve yetiştirmeye teşvik etmek amacıyla bu hafta Sana'da üç günlük bir kahve festivali düzenlendi.

Yemen'de üretilen ve dünyanın en iyi kahveleri arasında sayılan Arabica kahvesi, ülke tarihinde kahvenin Etiyopya'dan Yemen kıyılarına ilk defa geldiği 15. yüzyıldan beri önemli bir yer tutuyor.

Ancak, sübvansiyonlardaki düşüş ve yerel pazarın yabancı kahve ile dolması gibi çeşitli engeller nedeniyle Yemen'in kahve üretimi son yıllarda zarar gördü.

Festivalde, kahve ürünlerinin tanıtımı, dış pazardaki üretici, tüccar ve firmaların eğitimi ve ziyaretçilere kahve fidesi dağıtımı amaçlandı.

SES (Arapça): HUSSEİN AL-KHATİB, Ziyaretçi

"Kahve ekimi ve üretimi bizim için bir kimlik ve logomuzda temsil edilen bir sembol haline geldi, çünkü kahve Yemen toplumu için büyük önem taşıyor. Bu nedenle hükümet ve iş adamlarının Yemen kahvesini tanıtmak ve tüm Yemen toplumunu kahveye ilgi duymaya yöneltmek için sürekli olarak böyle bir kahve festivali düzenlemesini umuyoruz."

Kahve yetiştiricileri de kahvenin doğru yetiştirilmesi, hasadı, kurutulması ve kavrulması konusunda rehberlik ederken, kafe sahipleri de kahveyi usulüne uygun hazırlayarak ziyaretçilerini kahvenin gerçek kalitesini tatmaya davet etti.

Yemen'de devam eden iç savaşa ve ablukaya rağmen, ülkenin kahvesi, olağanüstü kalitesi ve tadı nedeniyle uluslararası pazarlarda büyük rağbet görmeye devam ediyor. Festival, ülkenin kahve üretimindeki itibarını yeniden canlandırma ve Yemen kahvesini dünya çapında tanıtma yolunda atılmış bir adım.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor.

(XHTV)