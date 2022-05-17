Yemen'in Taiz kentinde Husilerin kuşatması protesto edildi - Haberler

Yemen'in Taiz kentinde Husiler tarafından kente uygulanan kuşatma ve bombardımana karşı gösteri düzenlendi.

Aktivistler ve gazetecilerin çağrısıyla Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgede düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Gösteride, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ateşkesin öngördüğü Taiz-Aden, Taiz-Hudeyde, Taiz-Muha ve Taiz-Sana yollarının açılması çağrısı yapıldı.

Göstericiler, Husilerin yıllardır kenti abluka altında tutması ve ana yolları kapatmasının, bölge sakinlerinin ve hastaların sıkıntı çekmesine, ürün fiyatlarının artmasına neden olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Gösteride okunan bildiride, "Husilerin işlediği suçların boyutunu ve BM'nin performansındaki sorunları ortaya koyan bu fotoğrafta Taiz'deki kuşatmayı kaldırmaya yönelik insani talebin bir müzakere ve siyasi pazarlığa dönüştürüldüğüne tanık oluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, BM himayesinde Yemen hükümeti ve Husiler arasında gerçekleştirilen ateşkes dönemi oluşan atmosferin, "hükümetin tuhaf sessizliği ve BM'nin kuşatmayı göz ardı etmesiyle kaybolup gittiği" kaydedildi.

Kültür Bakanlığı Taiz Ofisi Müdürü Abdulhalik Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşatmanın kaldırılmasına yönelik sözlerden bıktıklarını ve artık somut adım beklediklerini söyledi.

İnsan hakları kurumlarının ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.