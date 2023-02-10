Yemen'in Taiz kentinde 11 Şubat Devrimi'nin 12'nci yıl dönümü kutlandı

Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi, Ali Abdullah Salih rejiminin devrildiği 11 Şubat Devrimi'nin 12'nci yıl dönümünü kutladı.

Yemenli gençler, kentteki yerel yönetim merkezi önünde meşale yakarak havai fişek gösterisi düzenledi. Yemen bayrakları taşıyan gençler, "Yemen halkı bir, Yemen ordusu bir" ve "Canımız, kanımız Yemen'e feda olsun" şeklinde slogan attı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, olaydan duyulan sevincin bir ifadesi olarak Yemen'in kültür başkenti Taiz'i kuş bakışı gören antik Kahire Kalesi'nden havai fişekler fırlatıldı.

Yemenliler, 11 Şubat 2011'de, ???????Husiler tarafından Aralık 2017'de öldürülen Ali Abdullah Salih'in rejimine karşı ülkenin çoğunda ayaklanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.