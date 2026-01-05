Yemen'de GGK kontrolüne rağmen Arap Koalisyonunun Şebve taahhüdü memnuniyetle karşılandı

Yemen'in güneydoğusundaki petrol zengini Şebve vilayetinde güvenlik yetkilileri, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünün sürmesine rağmen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun vilayetin istikrarını koruma yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşıladı.

Şebve Valiliği Güvenlik Komitesi tarafından, Vali Avad Muhammed bin el-Vezir başkanlığında yapılan toplantının ardından yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, toplantıda valiliğin ilçelerindeki son güvenlik gelişmelerinin ele alındığı belirtildi.

Komite, Arap Koalisyonu'nun 3 Ocak'ta yayımladığı ve "Şebve vilayetinin ve bölgede bulunan güçlerin istikrarını koruma ve destekleme taahhüdünü" içeren açıklamayı önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Açıklamada, Vali ve Güvenlik Komitesi Başkanı ile koordinasyon olmaksızın hiçbir gücün vilayetegirmeyeceği vurgulandı.

Mevcut güvenlik durumuna değinilen açıklamada, "güvenlik ve askeri güçlerin sürekli çabaları ile saha komutanlarının uyanıklığı sayesinde" valiliğin tüm bölgelerinde istikrarın sağlandığı kaydedildi.

Güvenlik Komitesi, tüm askeri ve güvenlik birimleri arasında birlik ve tam entegrasyonun önemine işaret ederek, valilikteki tüm askeri ve güvenlik birimlerinin doğrudan Vali'nin komutası altında faaliyet yürüttüğünü, Vali'nin aynı zamanda Güvenlik Komitesi Başkanı olduğunu hatırlattı.

Açıklamada ayrıca güvenlik önceliğinin, Şebve'nin Beyza ve Marib valilikleriyle olan sınırlarında Husiler (Ensarullah Hareketi) ile temas hatlarının korunması olduğu ifade edildi.

Şebve Valiliği Güvenlik Komitesi'nin, Ağustos 2022'den bu yana hükümet güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından valiliğin kontrolünü elinde bulunduran GGK'ye bağlı askeri, güvenlik ve sivil yetkililerden oluştuğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK, şu ana kadar Şebve Güvenlik Komitesi'nin açıklamasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki de yaptığı açıklamada, Şebve Valisi'nin vilayetin güvenliğini sağlamak için Koalisyon ile birlikte çalışma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Maliki, "Koalisyon Ortak Kuvvetler Komutanlığı, Şebve Valisi'nin Koalisyon'un çabalarını desteklediğini ve valiliğin güvenliğini sağlamak üzere Koalisyon ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıklamasını olumlu karşılamaktadır." dedi.

Maliki ayrıca, Koalisyon'un Şebve Valiliği'nin istikrarını koruma ve destekleme konusundaki kararlılığını yineleyerek, Vali ile koordinasyon olmaksızın hiçbir gücün valiliğe girmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yemen televizyonu başta olmak üzere yerel basın da, yıllar sonra ilk kez Şebve vilayetindeki yerel yönetim binasına Yemen Cumhuriyeti bayrağının asıldığını bildirdi.

Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey) ile Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Güney) 22 Mayıs 1990'da birleşmesiyle Yemen Cumhuriyeti kurulmuştu.