Yemen'in Sana kentinde yardım dağıtımındaki izdihamda onlarca kişi öldü

Sana'da nakdi para yardımının dağıtılması sırasında yaşanan izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Sana'da nakdi para yardımının dağıtılması sırasında yaşanan izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Husilere bağlı el-Mesirah televizyon kanalının haberine göre, Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, Sana'da bir iş adamının mali yardım dağıtımı sırasında yaşanan elim olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu.

Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından ölü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğine işaret eden Aceri, konuyla ilişkili iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.

Aceri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.