Yemen'in Marib Kentinde Artan Çatışmalar Sonucu Yüzlerce Kişi Kenti Terk Etti

ADEN, 30 Mart (Xinhua) -- Yemen'de bir askeri yetkili, ülkenin petrol zengini Marib vilayetinde Yemen hükümeti ile Husi milisleri arasında çatışmaların artması üzerine yüzlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

ADEN, 30 Mart (Xinhua) -- Yemen'de bir askeri yetkili, ülkenin petrol zengini Marib vilayetinde Yemen hükümeti ile Husi milisleri arasında çatışmaların artması üzerine yüzlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Yerel bir askeri yetkili, adının açıklanmaması koşuluyla Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Marib'deki kilit bölgelerde son birkaç gündür yaşanan silahlı çatışmaların her iki tarafta da çok sayıda can kaybına yol açtığını söyledi.

Yetkili, Marib'in Harib ilçesinde çapraz ateş arasında kalan siviller için durumun giderek kötüleştiğini, birçoğunun daha güvenli yerler bulmak için evlerini ve eşyalarını geride bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Yetkili, "Devam eden çatışmalar, Marib ve Shabwa eyaletlerindeki birkaç köyden toplu göçe yol açarak, sınırlı kaynaklara sahip geçici barınaklarda ve mülteci kamplarında aşırı kalabalık oluşmasına neden oldu" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 19-25 Mart tarihleri arasında Marib, Hudeyde ve Taiz'de 1.410 kişiden oluşan yaklaşık 235 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

IOM'e göre, Ocak ayından bu yana 12.180 kişiden oluşan toplam 2.030 aile Yemen'in çeşitli illerine nakledildi.

Marib ve diğer bölgelerdeki hükümet birliklerine yönelik son Husi saldırıları, kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik umutları yok etti. Geçen yıl Nisan'dan Ekim'e kadar süren BM arabuluculuğundaki ateşkes, savaşın harap ettiği ülkede çok kısa sürelik bir sükunet sağlamıştı.

Husilerin uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonu da içeren müttefikleriyle çatıştığı Yemen'de 2014'ten bu yana yıkıcı bir iç savaş hüküm sürüyor.

Yıllarca süren savaş, Arap dünyasının en fakir ülkesini çöküşün eşiğine getirdi, kıtlığa ve yaygın acılar yaratmanın yanı sıra ülkenin gıda tedarik zincirini kesintiye uğratarak milyonlarca insanı yeterli beslenmeye erişimden mahrum bıraktı.