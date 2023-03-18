Yemen'in Marib ilinde Husilerle çıkan çatışmada 3 asker öldü, 5'i yaralandı

Yemen'in Marib ilinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmada 3 askerin öldüğü, 5'inin de yaralandığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Marib'in güneyinde yer alan Harib ilçesinin El-Yahmum cephesinde Yemen ordusuna bağlı güçler ile Husiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Yemen ordusundan 1'i saha komutanı 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı. Husiler tarafında da ölen ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi, dün Marib'te yaptığı açıklamada, Yemen hükümet güçlerinin, ülkenin Husilerden kurtuluşunu tamamlamaya hazır olduğunu söylemişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.