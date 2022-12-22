Yemen'in güneyindeki patlamada, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 3 asker hayatını kaybetti Güncel Haberler Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı askeri devriyeyi hedef alan patlamada 3 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı askeri devriyeyi hedef alan patlamada 3 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Güney Silahlı Kuvvetleri Askeri Sözcüsü Muhammed el-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın Ebyen ilinin doğusundaki el-Mahfed ilçesinde gerçekleştiğini söyledi. Nakib, 3 askerin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 3 askerin Mahfed ilçe merkezindeki Salah Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi. Bölgeden daha önce terör örgütü El Kaide'nin kovulduğunu hatırlatan Nakib, saldırıların örgütlerin ümitsiz çabalarından ibaret olduğunu kaydetti. Sözcü Nakib, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada da GGK güçlerinin El-Kaide'nin Orta Doğu'daki en büyük kampı ve "kalesi" konumundaki Umran Vadisi'nde kontrolü sağladığını belirtmişti. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Yıldız Birleşik Arap Emirlikleri Yemen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yemen'in güneyindeki patlamada, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 3 asker hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.