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Yemen'in güneyindeki patlamada, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 3 asker hayatını kaybetti

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Yemen'in güneyindeki patlamada, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 3 asker hayatını kaybetti

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı askeri devriyeyi hedef alan patlamada 3 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı askeri devriyeyi hedef alan patlamada 3 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.

Güney Silahlı Kuvvetleri Askeri Sözcüsü Muhammed el-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın Ebyen ilinin doğusundaki el-Mahfed ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.

Nakib, 3 askerin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 3 askerin Mahfed ilçe merkezindeki Salah Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Bölgeden daha önce terör örgütü El Kaide'nin kovulduğunu hatırlatan Nakib, saldırıların örgütlerin ümitsiz çabalarından ibaret olduğunu kaydetti.

Sözcü Nakib, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada da GGK güçlerinin El-Kaide'nin Orta Doğu'daki en büyük kampı ve "kalesi" konumundaki Umran Vadisi'nde kontrolü sağladığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel

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